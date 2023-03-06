Рубль прибавляет к доллару и юаню на старте торгов с учетом позитивных сигналов с мировых рынков капитала

Москва. 6 марта. Доллар США умеренно снижается, юань почти стабилен на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль взял курс на укрепление на фоне преобладающего позитива на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,39 руб./$1 (-24 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 6,67 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,3 коп. - до 10,92 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепился к доллару и юаню благодаря спросу на рисковые активы. Нефтяные котировки снижаются в рамках коррекции, но остаются на высоких уровнях. В целом ситуация на мировых ранках на старте торгов способствует дальнейшей стабилизации курсов валют.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,19 за баррель, что на 0,75% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $79,07 за баррель, что на 0,77% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Из общего оптимистичного настроя на биржевых площадках выбивается Китай. Реакция рынка может быть связана с озвученными целями по росту экономики в стране.

Премьер госсовета КНР Ли Кэцян, представляя депутатам открывшейся в Пекине сессии ВСНП план социально-экономического развития страны, заявил, что темпы роста ВВП Китая в текущем году предусмотрены на уровне 5%.

Эксперты рассчитывали, что снятие значительной части ограничений в КНР после почти трех лет действия COVID-мер приведет к подъему китайской экономики в 2023 году. Аналитики полагали, что 5% - это минимальный порог, не исключая установки целевого показателя экономического роста на 2023 год в 6%.

По итогам 2022 года экономика КНР увеличилась на 3%, что оказалось хуже целевого показателя роста, установленного китайским правительством на уровне 5,5%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов в понедельник в основном демонстрируют позитивную динамику: китайский CSI 300 снижается на 0,56%, японский Nikkei 225 поднялся на 1,2%, гонконгский Hang Seng растет на 0,04%, южнокорейский Kospi растет на 1,06%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,79%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,23%.

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, инвесторы оценивали статистику, квартальную отчетность компаний и заявления представителей Федеральной резервной системы. По итогам всей недели Dow Jones Industrial Average прибавил 1,7%, Standard & Poor''s 500 - 1,9% и Nasdaq Composite - 2,6%.

"На прошлой неделе на Уолл-стрит было много выступлений представителей ФРС, но очевидно, что трейдеры считают, что мы очень близки к пику процентных ставок, несмотря на все признаки устойчивости экономики", - сказал старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Между тем главный рыночный аналитик SEI Investments Co. (SPB: SEIC) Джеймс Соллоуэй по-прежнему с осторожностью относится к фондовому рынку, сообщает MarketWatch. "Улучшение, которое мы наблюдаем в последние два дня, просто компенсирует серьезное ослабление пары последних недель, - отметил он. - Сейчас существует изрядная доля неопределенности".