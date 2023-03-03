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03 марта 2023 года 19:45

Рынок акций РФ на неделе подрос вслед за нефтью, индекс Мосбиржи превысил 2270п

Рынок акций РФ на неделе подрос на фоне подорожавшей нефти и в целом нейтральной реакции инвесторов на введенные в конце февраля новые антироссийские санкции Запада. Локальная коррекция в конце недели была вызвана геополитическими опасениями в ожидании заседания Совбеза РФ с участием президента РФ Владимира Путина.

В период с 27 февраля по 3 марта индекс Мосбиржи вырос на 2,9% и составил 2272,2 пункта, индекс РТС прибавил 3,4% и достиг 945,41 пункта на фоне снижения доллара до 75,74 руб./$1 (-0,39 рубля) и подросшей майской нефти Brent до $84,62 за баррель (+2,1%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста, быстро отыграв негатив в виде введения новых пакетов антироссийских санкций странами Запада, а также благодаря улучшению внешней конъюнктуры. Индекс МосБиржи превысил 2240 пунктов, обновив 2-недельный максимум, при этом лидировали акции "Мосбиржи" (+4,2%) и Сбербанка (+3,4%), в аутсайдерах выступили расписки TCS Group (-4,3%) из-за включения банка в санкционный список Евросоюза.

В минувшую пятницу новые антироссийские санкции ввели Новая Зеландия, Великобритания и США, поздно вечером о введении санкций сообщила Канада. Также на выходных Совет ЕС утвердил десятый пакет санкций против России, который включает ограничения против трех российских банков (Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк), Фонда национального благосостояния РФ (ФНБ), а также ограничения на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения.

Тем временем Минфин РФ сообщил, что новые ограничения, введенные Евросоюзом в отношении ФНБ, не отразятся на планах и доступности для правительства РФ по инвестированию средств фонда.

Во вторник, 28 февраля, рынок акций РФ продолжил рост на фоне улучшения внешней конъюнктуры, индекс МосБиржи превысил рубеж 2250 пунктов, при этом лидерами выступили бумаги нефтяников во главе с "Татнефтью" (+3,9%) благодаря росту нефти.

Правительство Японии приняло решение об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, в расширенные санкционные списки, которые опубликованы на сайте японского МИД во вторник, вошли 94 организации и 48 физических лиц. Санкции вводятся в отношении Росбанка и группы "Вагнер"; в список из 73 организаций, активы которых будут заморожены, вошли ОАО "Радиоавионика", НПО "Квант", судоремонтные и авиаремонтные заводы, включая центр "Звездочка".

Майская нефть Brent превысила $83 за баррель в преддверии запланированного в марте сокращения добычи Россией на 500 тыс. б/с.

В среду, на первых весенних торгах, рынок акций РФ продолжил рост на фоне коррекционного отскока внешних фондовых площадок и подросшей вечером нефти. Индекс Мосбиржи поднялся к 2280 пунктам на фоне ослабления рубля, локомотивом роста выступили акции "Русала" (+3,1%) и обновившие максимум за 6 недель бумаги "Газпрома" (+3%).

Оптимизм на рынках подогрела макростатистика из Китая - индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за февраль (PMI) вышли лучше ожиданий аналитиков.

Нефть Brent превысила $84 за баррель на статистике из КНР и данных о запасах сырья в США, где рост резервов нефти за неделю оказался меньше ожиданий.

В четверг рынок акций РФ скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками из-за геополитических опасений и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс Мосбиржи откатился в район поддержки 2250 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" (-2,6%).

Закрытие части "длинных" позиций инвесторами было спровоцировано новостями о теракте на российско-украинской границе (в Брянской области) и сообщением о внеочередном заседании Совета Безопасности РФ в пятницу с участием президента РФ Владимира Путина.

В пятницу рынок акций РФ вернулся к осторожному росту в ожидании новостей от Совета безопасности РФ с участием президента РФ Путина; индекс Мосбиржи превысил 2270 пунктов во главе с бумагами "ФосАгро" (+4,5%, до 7030 рублей).

Совет директоров "ФосАгро" по итогам обсуждения отчетности за 2022 год рекомендовал выплатить дивиденды в размере 465 рублей на акцию из нераспределенной прибыли, сообщила компания (дата закрытия реестра 4 апреля).

Индекс PMI сферы услуг России в феврале 2023 года составил 53,1 пункта, заметно поднявшись с январского значения 48,7 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что никаких решений о введении военного положения в России не принималось. В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости ввести военное положение в ряде регионов страны после атаки диверсантов в Брянской области.

Президент РФ обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности страны меры по антитеррористической защите объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. Открывая совещание, президент отметил, что в его повестке всего один, но очень важный вопрос - о мерах по антитеррористической защищенности объектов правоохранительных ведомств.

Внешние рынки акций также подросли на фоне слов главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика о "своей твердой приверженности" планам повышения ставки на 0,25 п.п. (рынки закладывают повышение ставки ФРС на заседании в марте на 0,5 п.п.).

Нефть Brent торговалась в районе $84,5 за баррель на фоне ожиданий снижения мирового предложения сырья из-за ограничений, введенных против России, а также восстановления экономики Китая.

В период с 27 февраля по 3 марта среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" лучше рынка выглядели бумаги "НЛМК" (+8%), "Татнефти" (+7%), "Мосбиржи" (+7%); хуже рынка оказались акции "Московского кредитного банка" (-2%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-1%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-1%).

Динамику рынка акций РФ до конца первой декады марта по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2220-2320 пунктов, для индекса РТС - 900-980 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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