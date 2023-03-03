Рынок акций РФ в пятницу превысил 2270п во главе с ФосАгро, неделя закрылась ростом

Москва. 3 марта. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вверх на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и первых новостей с совещания Совета безопасности РФ с участием президента РФ Владимира Путина; индекс Мосбиржи превысил 2270 пунктов во главе с выросшими на дивидендных новостях бумагами "ФосАгро" (+4,5%).

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2272,2 пункта (+0,8%), индекс РТС - 945,41 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 2,3%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 75,74 рубля (+0,42 рубля).

За неделю индексы Мосбиржи и РТС выросли на 2,9-3,4%, доллар просел на 0,39 рубля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что никаких решений о введении военного положения в России к настоящему моменту не принималось. В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости ввести военное положение в ряде регионов страны после атаки диверсантов в Брянской области.

Россия ввела особый порядок для сделок с ценными бумагами (акциями, облигациями, ОФЗ, паями), приобретенными после 1 марта 2022 года у лиц недружественных государств и зачисленными на счет в российском депозитарии. Соответствующий указ ("О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг") президент РФ Владимир Путин подписал 3 марта, он действует с даты публикации до момента отмены установленных им временных мер.

Кроме того, Путин подписал указ, согласно которому в случае введения военного положения на территории РФ, в компаниях, срывающих сроки выполнения гособоронзаказа (ГОЗ), будет вводиться внешнее управление, права акционеров будут приостанавливаться.

Также президент РФ обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности страны меры по антитеррористической защите объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. Открывая совещание, президент отметил, что в его повестке всего один, но очень важный вопрос - о мерах по антитеррористической защищенности объектов правоохранительных ведомств. Докладчиком по этому вопросу выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Акции "ФосАгро" выросли в пятницу до 7030 рублей (+4,5%), при объеме торгов более 3,315 млрд рублей.

Совет директоров "ФосАгро" по итогам обсуждения отчетности за 2022 год рекомендовал выплатить дивиденды в размере 465 рублей на акцию из нераспределенной прибыли, сообщила компания. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано утвердить 4 апреля.

Скорректированная EBITDA "ФосАгро" в 2022 году увеличилась на 39% - до 266,9 млрд рублей, рентабельность по EBITDA достигла 46,9% против 45,7% годом ранее, сообщила компания. По итогам IV квартала скорректированная EBITDA компании составила 44,5 млрд рублей, снизившись почти на 28% к аналогичному периоду 2021 года. Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" (46,3 млрд рублей).

Также подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,3%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +1,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,5% "префы"), "Газпрома" (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Выручка ПАО "МТС" по итогам IV квартала 2022 года составила 144,4 млрд рублей, что на 1,6% выше показателя аналогичного периода 2021 года, говорится в пресс-релизе компании. OIBDA группы в отчетном периоде составила 55,6 млрд рублей.

Оба показателя оказались выше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали роста выручки МТС на 0,5% - до 142,7 млрд рублей, при показателе OIBDA в 55,4 млрд рублей.

Подешевели в пятницу акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами" Александр Власенко, позитивным итогом недели стал тот факт, что ограничения, налагаемые 10-м пакетом санкций ЕС, оказались "мягче" опасений участников рынка. Динамику индексов в середине недели поддержал "Газпром" (MOEX: GAZP) - компания еще раз подтвердила стратегические планы и разворот стратегии развития на восток, в рамках визита руководства компании в Иран. Поддержка рынка наблюдалась также и со стороны азиатских фондовых площадок.

Следующая торговая неделя будет укороченной из-за выходного дня 8 марта. В связи с этим участники рынка, скорее всего, воздержатся от открытия новых "коротких" позиций, и при условии, что не будет никаких негативных геополитических решений, рынок, вероятно, продолжит рост или как минимум перейдет к консолидации, полагает Власенко.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, рынок акций РФ в пятницу компенсировал часть потерь четверга, индекс Мосбиржи отскочил выше 2270 пунктов.

Динамику "лучше" рынка показали акции представителей химической промышленности, где ростом отличились бумаги "Фосагро" на фоне объявления хороших дивидендов компанией. Неплохо выглядел также сектор телекоммуникаций, поддержку которому оказывали бумаги МТС - компания продемонстрировала финансовые результаты лучше ожиданий инвесторов.

Дорожали также акции банковского сектора, инвесторы продолжают позитивно оценивать его перспективы. Ростом в пятницу отличились бумаги Росбанка (MOEX: ROSB) (+4,4%). Среди аутсайдеров торгов выступили акции "РусГидро" - компания продемонстрировала снижение EBITDA и чистой прибыли по итогам 2022 года.

В случае отсутствия геополитических шоков у индекса Мосбиржи сохраняется потенциал выхода к отметке 2300 пунктов. Драйвером индекса могут стать бумаги банковского и металлургического секторов, полагает Жильников.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, в пятницу рынок акций совершил технический отскок после распродаж днем ранее. Главным позитивом дня выступила китайская и отечественная статистика. Индекс деловой активности в сфере услуг КНР подрос до 55,0 пункта в феврале с 52,9 пункта в январе. Российский индекс активности в сфере услуг впервые за пять месяцев превысил пограничные 50 пунктов и составил 53,1 пункта по сравнению с 48,7 пункта в январе. То есть можно говорить о положительных тенденциях в экономике РФ, которая активно приспосабливается к реалиям санкционных ограничений. Впрочем, февральские данные также указывают на существенную корреляцию российской деловой активности с китайской, отмечает аналитик.

Рубль слабел относительно основных конкурентов. Основным фактором слабости отечественной валюты в последнее время является рост импорта. Если судить по февральскому PMI в производственной сфере, то российские компании активно наращивают складские запасы. Открытие Китая после коронавирусных ограничений предполагает улучшение логистики поставок, что и будет способствовать увеличению импорта из этой страны, полагает аналитик.

На внешних рынках позитивный заряд был получен еще накануне, когда президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик обозначил время наступления паузы в цикле повышения ставки ФРС на лето текущего года. Нефть подешевела, несмотря на улучшение статистики в Китае и Европе.

"Кроме фактора спроса есть еще и фактор предложения - санкции "большой семерки" крупнейших должников и Евросоюза не привели к падению российского экспорта. Более того, объемы поставок нефти РФ в Китай и Индию начали устанавливать рекорды. В частности, в марте ожидается поставка морским путем до 43 млн баррелей нефти в Китай, что станет новым рекордом. Аналогичное относится к индийским перспективам продаж российского сырья. На отдельных рынках РФ стала единственным поставщиком, как, например, в Тунисе, где российские поставки газойля и дизеля вытеснили прочих конкурентов, предпочитающих продажи в Европе. В целом, баланс на рынке сохранился, а значит, для смещения вектора движения потребуются новые доказательства формирования дефицита на рынке", - считает Кочетков.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, представители ФРС США продолжают предупреждать о планах поднять ставку в диапазон 5,1-5,4% годовых, в случае продолжения публикаций сильных статданных, сигнализирующих о в целом благополучном состоянии экономики Штатов. Эта мера в условиях высокой инфляции необходима для предотвращения перегрева экономики и очередного всплеска роста цен.

На российском рынке акций фаворитами выступили бумаги "второго эшелона", из "голубых фишек" отметились ростом акции "ФосАгро" на фоне публикации сильных результатов по МСФО за 2022 год, а также рекомендации совета директоров по дивидендам.

В понедельник индекс Мосбиржи продолжит движение в коридоре 2200-2300 пунктов, полагает Мильчакова.

В Азии в пятницу преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX растут на 0,8-1,5%, FTSE просел на 0,05%) и США (индексы прибавляют 0,4-1,1% во главе с Nasdaq).

Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, не имеющий права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2023 году, заявил в ходе пресс-брифинга в четверг, что он поддержал бы повышение базовой процентной ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов (б.п.) на мартовском заседании. Он отметил, что Федрезерву, по его мнению, следует действовать осторожно, с учетом отложенного эффекта ужесточения политики, который может проявиться в скором времени.

На вопрос о том, когда ФРС остановит цикл повышения ставки, Бостик ответил, что соответствующая для этого ситуация может сложиться к середине-концу лета текущего года, сообщило агентство Bloomberg.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в феврале составил 55,1 пункта по сравнению с 55,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали 54,5 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch оценивали индикатор на уровне 54,3 пункта.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу отыграли дневные потери, неделя завершается в "плюсе". Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,62 за баррель (-0,1% и +0,5% в четверг), апрельская цена WTI - $78,25 за баррель (+0,1% и +0,6% накануне).

Контракты на Brent и WTI завершают неделю ростом благодаря оптимизму, вызванному сигналами восстановления активности в Китае, который перевешивает опасения трейдеров, связанные с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики в США.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+24,8%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (+20,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+14,3%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+13,5%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+11,4%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+10,8%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+7,4% и +36,3% "префы"), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-6,5%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-2%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-1,3% и -2,7% "префы"), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 26,71 млрд рублей (из них 6,78 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,08 млрд рублей на акции "Газпрома").