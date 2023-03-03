Рубль подешевел к доллару и евро перед выходными, стабилизировался в ожидании новых драйверов

Москва. 3 марта. Доллар США и евро укрепились на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине, однако провел торги в спокойном режиме в ожидании новых драйверов, не отреагировав на заседание Совета безопасности РФ после того, как накануне на территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

Курс доллара США составил 75,63 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 31,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,29 руб./EUR1, подорожав на 83,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 55,01 копейки - до 77,73 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 2,1 копейки - до 10,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в последний торговый день недели рубль вновь опустился к доллару и евро, однако в целом торговая сессия прошла в спокойном режиме, так как не оправдались опасения рынка о возможной эскалации российско-украинского противостоянии после событий в Брянской области.

Меры по антитеррористической защите объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов, обсудил президент РФ Владимир Путин с постоянными членами СБ страны. Открывая совещание, президент отметил, что в его повестке всего один, но очень важный вопрос - о мерах по антитеррористической защищенности объектов правоохранительных ведомств.

Президент Путин в пятницу подписал указ, согласно которому в случае введения военного положения на территории РФ, в компаниях, срывающих сроки выполнения гособоронзаказа (ГОЗ), будет вводиться внешнее управление, права акционеров будут приостанавливаться. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Никаких решений о введении военного положения в России к настоящему моменту не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Песков. В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать заявление главы Чечни Кадырова о необходимости ввести военное положение в ряде регионов страны после атаки диверсантов в Брянской области. "Сейчас каких-либо решений не принималось", - сказал представитель Кремля.

Минфин РФ с 7 марта по 6 апреля планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 119,8 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 5,4 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 февраля объем ежедневных продаж составляет 8,9 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в марте снизится в 1,6 раза. Минфин ожидает недополучение нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте на сумму 132,1 млрд рублей. Аналогичный прогноз на февраль равнялся 108 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля составило положительную величину 12,3 млрд рублей.

"Российский рубль продолжает консолидироваться. Объемы торгов сохраняются небольшими. Участники рынка почти не отреагировали на итоги заседания Совбеза РФ после вчерашнего инцидента в Брянской области. Отдельно отметим, что рубль оставил без внимания решение Минфина с 7 марта по 6 апреля продавать меньшее количество иностранной валюты в рамках бюджетного правила", - рассказала "Интерфаксу" руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль до начала основных торгов дешевел, после чего отыграл ощутимую часть потерь. При этом внешний фон для российской валюты ухудшился из-за слабой динамики нефтяных цен. Продажи юаня в рамках исполнения нового бюджетного правила сократятся более чем в 1,6 раза в новом месячном периоде с 7 марта по сравнению с завершающимся, сообщил Минфин РФ. Данный факт мог выступить краткосрочным негативом. Однако динамика свидетельствует об уменьшении объема недополученных нефтегазовых доходов госбюджета, что позитивно для рубля в более долгосрочной перспективе", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Главное, что произошло на валютном рынке РФ - локальная стабилизация национальной валюты. Рубль консолидируется в районе уровня 75,5 по отношению к доллару США. В целом, давление на национальную валюту сохраняется. Обусловлено оно дефицитом государственного бюджета и потенциальными рисками усиления инфляции. Тем не менее, поддержку рублю оказывают ЦБ, который перешел к ужесточению монетарной политики, и Минфин РФ, который продолжает реализовывать юани. В краткосрочной перспективе рубль продолжит консолидацию вблизи текущих уровней", - полагает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

Цены на нефть перешли к повышению вечером в пятницу и завершают неделю умеренным ростом благодаря позитивным статданным, указывающим на восстановление экономики Китая. Такой оптимизм перевешивает опасения ужесточения денежно-кредитной политики в США и геополитические риски.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,44% - до $85,12 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,86% - до $78,83 за баррель.

В последнее время нефть торгуется в узком диапазоне, колебания не превышают $10. Показатель волатильности для сорта Brent упал до минимума с 2021 года, отмечает агентство Bloomberg.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,37 копейки, до 75,4592 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,28 копейки, до 80,0469 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу опустился на 1,07 копейки по отношению к четвергу и составил 75,4823 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, повысился на 1,74 копейки и составил 75,4767 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 093,626 млн, из которых $368,781 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $724,845 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 15,23 копейки, до 80,0514 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 3,53 копейки, опустившись до 80,0441 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR761,065 млн, из которых EUR180,821 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR580,244 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,67% и 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.