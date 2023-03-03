Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику, несмотря на очередное снижение UST
Ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) продемонстрировали в понедельник позитивную коррекцию после нескольких дней падения.
Вместе с тем уже во вторник цены гособлигаций США возобновили снижение на опасениях затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС для борьбы с высокой инфляцией. Как показали опубликованные 24 февраля статданные, индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился также на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.
Рост процентных ставок отмечался не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. Так, доходность десятилетних государственных облигаций Германии 28 февраля выросла третью сессию подряд; показатель превысил 2,64% годовых впервые с июля 2011 года на сигналах ускорения инфляции в еврозоне.
Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале выросли на 7,2% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 7% в январе, показали опубликованные во вторник официальные данные. В Испании инфляция выросла в феврале до 6,1% с январских 5,9%. Темпы роста потребительских цен в обеих странах ускоряются уже второй месяц подряд, что повышает вероятность новых повышений процентных ставок со стороны ЕЦБ.
Сектор российских суверенных еврооблигаций слабо отреагировал на продолжившееся в середине недели снижение цен американских казначейских обязательств. При этом индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале увеличился до 47,7 пункта с 47,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали повышения индекса до 48 пунктов. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже четыре месяца подряд.
Другой показатель активности в американской промышленности - рассчитываемый S&P Global индекс менеджеров по закупкам (PMI) - вырос в феврале до 47,3 пункта с 46,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные. Предварительно февральское значение индекса оценивалось в 47,8 пункта.
Котировки отечественных евробондов в четверг вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики, несмотря на продолжившееся снижение цен US Treasuries. Доходность 10-летних US Treasuries к вечеру 2 марта составила 4,07% годовых по сравнению с 3,995% на закрытие торгов в среду, показатель находится на рекордном уровне с прошлого ноября. Доходность облигаций с погашением через 2 года выросла на 3,5 базисного пункта, до 4,93% годовых, а показатель для 30-летних бумаг увеличился на 6,3 базисного пункта, до 4,02% годовых.
Федеральной резервной системе необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока ее уровень не достигнет 5-5,25% годовых, сказал накануне глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. Его коллега из ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в свою очередь высказал опасение относительно того, что в секторе услуг инфляция практически не демонстрирует тенденции к снижению. Кашкари в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке США (FOMC), Бостик - нет.
Отчет Минтруда США, опубликованный в четверг, показал менее существенный, чем предполагалось изначально, рост производительности труда в стране в четвертом квартале 2022 года при более быстром повышении стоимости рабочей силы. Согласно окончательным данным, производительность труда в октябре-декабре увеличилась на 1,7%, а не на 3%, как сообщалось ранее, стоимость рабочей силы выросла на 3,2%, а не на 1,1%.
В то же время число заявок на пособие по безработице в США осталось ниже отметки в 200 тыс. седьмую неделю подряд. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 190 тыс. человек. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 195 тыс. Динамика заявок на пособие по безработице является одним из первых индикаторов рецессии в экономике США, отмечает Market Watch. Пока эти статданные не дают подобных сигналов.
Лишь в последний день недели ситуация на мировых долговых рынках стабилизировалась и котировки гособлигаций большинства развитых стран, в том числе Соединенных Штатов, смогли немного скорректироваться вверх. При этом колебания цен отечественных евробондов сохранились в конце недели в рамках бокового диапазона.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,7% - до 61,7% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 10,41% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,9% - до 64,25% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 12 базисных пунктов и составила 9,74% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за неделю 0,56%, подорожав до 43,06% от номинала (его доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 12,63% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за пять дней на 0,61% - до 43,95% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 34,32% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году снизились в цене на 0,05% - до 43,2% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов и составила 26,87% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в стоимости почти 2%, подорожав до 42,24% от номинала (их доходность снизилась на 32 базисных пункта и составила 22,11% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 1,3%, до 87,45% от номинала (его доходность снизилась на 115 базисных пунктов - до 32,52% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за неделю на 0,17%, составив 65,85% от номинала.
Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.