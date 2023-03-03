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03 марта 2023 года 19:05

Цены евробондов РФ продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику, несмотря на очередное снижение UST

Москва. 3 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику, несмотря на очередное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом рынок валютного госдолга РФ нейтрально отреагировал на объявление новых антироссийских санкций со стороны США и Европы. Суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) продемонстрировали в понедельник позитивную коррекцию после нескольких дней падения.

Вместе с тем уже во вторник цены гособлигаций США возобновили снижение на опасениях затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС для борьбы с высокой инфляцией. Как показали опубликованные 24 февраля статданные, индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в январе увеличился на 0,6% относительно предыдущего месяца. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, увеличился также на 0,6% за месяц (в декабре - на 0,4%). В годовом выражении рост индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорился до 4,7% по сравнению с 4,6% в декабре. При этом аналитики ожидали менее значительного подъема - на 0,4% и 4,3% соответственно.

Рост процентных ставок отмечался не только в Соединенных Штатах, но и в Европе. Так, доходность десятилетних государственных облигаций Германии 28 февраля выросла третью сессию подряд; показатель превысил 2,64% годовых впервые с июля 2011 года на сигналах ускорения инфляции в еврозоне.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале выросли на 7,2% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с 7% в январе, показали опубликованные во вторник официальные данные. В Испании инфляция выросла в феврале до 6,1% с январских 5,9%. Темпы роста потребительских цен в обеих странах ускоряются уже второй месяц подряд, что повышает вероятность новых повышений процентных ставок со стороны ЕЦБ.

Сектор российских суверенных еврооблигаций слабо отреагировал на продолжившееся в середине недели снижение цен американских казначейских обязательств. При этом индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале увеличился до 47,7 пункта с 47,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали повышения индекса до 48 пунктов. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки уже четыре месяца подряд.

Другой показатель активности в американской промышленности - рассчитываемый S&P Global индекс менеджеров по закупкам (PMI) - вырос в феврале до 47,3 пункта с 46,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду окончательные данные. Предварительно февральское значение индекса оценивалось в 47,8 пункта.

Котировки отечественных евробондов в четверг вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики, несмотря на продолжившееся снижение цен US Treasuries. Доходность 10-летних US Treasuries к вечеру 2 марта составила 4,07% годовых по сравнению с 3,995% на закрытие торгов в среду, показатель находится на рекордном уровне с прошлого ноября. Доходность облигаций с погашением через 2 года выросла на 3,5 базисного пункта, до 4,93% годовых, а показатель для 30-летних бумаг увеличился на 6,3 базисного пункта, до 4,02% годовых.

Федеральной резервной системе необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока ее уровень не достигнет 5-5,25% годовых, сказал накануне глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. Его коллега из ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в свою очередь высказал опасение относительно того, что в секторе услуг инфляция практически не демонстрирует тенденции к снижению. Кашкари в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке США (FOMC), Бостик - нет.

Отчет Минтруда США, опубликованный в четверг, показал менее существенный, чем предполагалось изначально, рост производительности труда в стране в четвертом квартале 2022 года при более быстром повышении стоимости рабочей силы. Согласно окончательным данным, производительность труда в октябре-декабре увеличилась на 1,7%, а не на 3%, как сообщалось ранее, стоимость рабочей силы выросла на 3,2%, а не на 1,1%.

В то же время число заявок на пособие по безработице в США осталось ниже отметки в 200 тыс. седьмую неделю подряд. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 190 тыс. человек. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 195 тыс. Динамика заявок на пособие по безработице является одним из первых индикаторов рецессии в экономике США, отмечает Market Watch. Пока эти статданные не дают подобных сигналов.

Лишь в последний день недели ситуация на мировых долговых рынках стабилизировалась и котировки гособлигаций большинства развитых стран, в том числе Соединенных Штатов, смогли немного скорректироваться вверх. При этом колебания цен отечественных евробондов сохранились в конце недели в рамках бокового диапазона.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,7% - до 61,7% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов - до 10,41% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 0,9% - до 64,25% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 12 базисных пунктов и составила 9,74% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене за неделю 0,56%, подорожав до 43,06% от номинала (его доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 12,63% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за пять дней на 0,61% - до 43,95% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 34,32% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году снизились в цене на 0,05% - до 43,2% от номинала (их доходность выросла на 20 базисных пунктов и составила 26,87% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в стоимости почти 2%, подорожав до 42,24% от номинала (их доходность снизилась на 32 базисных пункта и составила 22,11% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 1,3%, до 87,45% от номинала (его доходность снизилась на 115 базисных пунктов - до 32,52% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за неделю на 0,17%, составив 65,85% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многими инвесторами операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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