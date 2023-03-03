"Финам" подтверждает рейтинг акций ФосАгро на уровне "покупать"

"Финам" сохраняет рейтинг акций "ФосАгро" на уровне "покупать" с целевой ценой 8107 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста цене около 15% о т текущих уровней, говорится в материале инвесткомпании.

"Наши надежды на то, что, несмотря на рост фискальной нагрузки, "ФосАгро" продолжит рисовать своим акциям сильную дивидендную историю, полностью оправдались, - отмечает аналитик Алексей Калачев. - Совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные в истории компании дивиденды в размере 465 руб. на акцию за счет нераспределенной прибыли. Тем самым "ФосАгро" намного превзошла ожидания рынка, которые в основном находились в диапазоне от 150 до 300 руб., с учетом снижения цен на удобрения в IV кв. 2022 года и намерений правительства изъять часть прибыли через единоразовый сбор в бюджет. Одновременно компания раскрыла сильные операционные результаты и финансовую отчетность за 2022 год".

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