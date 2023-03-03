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Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МТС
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03 марта 2023 года 18:46
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МТС
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с целевой ценой 340 руб. за бумагу на фоне финансовых результатов компании за 4К22, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина. "Группа "МТС" представила свои финансовые результаты за 4К22, которые, на наш взгляд, выглядят нейтрально. Выручка компании оказалась выше консенсуса и нашего прогноза за счет сильных результатов основного бизнеса сервисов связи. Скор. OIBDA по итогам периода была примерно на уровне ожиданий, и сюрпризов здесь не наблюдалось. Чистая прибыль снизилась на 60% г/г в основном из-за эффекта изменения валютного курса, роста финансовых расходов и разового увеличения налоговой нагрузки. Комментариев относительно текущего года компания не предоставила", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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