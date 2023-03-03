"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию покупать для акций Salesforce Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $220 за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Стоимость акций компании упала в ходе последних распродаж на фондовом рынке и в техсекторе, отмечаю эксперты.

"Salesforce отчиталась о более чем двукратном увеличении операционной прибыли не по GAAP на фоне повышения выручки на 14% в финансовом 4К23. Менеджмент стал уделять особое внимание рентабельности. При этом бизнес-среда эмитента изменилась: усилилась неопределенность в макроэкономике, спрос снизился. Несмотря на сохранение факторов долгосрочного роста (цифровизация в корпоративном сегменте и облачные вычисления), краткосрочная просадка спроса и усугубление негативных валютных трендов приводят к замедлению роста выручки. Также в январе компания объявила о сокращении примерно 8 тысяч сотрудников (10% штата) наряду с другими мерами оптимизации издержек и реструктуризации бизнеса, - указывают аналитики. - Мы повышаем прогноз прибыли на акцию (EPS) не по GAAP на 2024 финансовый год до $7,13 с $5,67 и даем первый прогноз на 2025 год на уровне $9,02".

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