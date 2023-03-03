БКС Экспресс открыл торговую идею: покупать акции Северстали с целью 1250 руб

БКС Экспресс открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: 1060 рублей, потенциальная доходность: 17,8%, сообщается в материале аналитика Евгения Калянова.

"Стоп-лосс" при необходимости инвестор может выставить самостоятельно, исходя из своего риск-профиля, указывает эксперт.

Аналитик отмечает следующие позитивные факторы:

- Текущая ситуация. "Возобновление деловой активности в Китае выгодно металлургу РФ. Экспортные цены на российскую сталь за три месяца выросли на 22% вслед за китайскими. Внутренние цены на сталь следуют за экспортными с лагом в два месяца и в феврале уже успели прибавить 3,6%", - пишет Калянов.

- Прогнозы. "В марте внутренние цены на сталь могут вырасти еще на 2,5-5% и, вероятно, продолжат увеличиваться в апреле - в новом строительном сезоне. На сектор строительства в России приходится около 75-80% всего спроса на сталь. Роль внутреннего рынка для российских производителей стали сильно возросла с прошлого года после ввода западных ограничений", - указывает эксперт.

- Валютный курс. "С января 2023 года доллар продолжает расти и сейчас удерживается у отметки в 75 руб./$1. Высокий курс выгоден экспортерам, и текущие его уровни позволяют производителю стали получать положительную рентабельность на экспортных направлениях", - обращает внимание Калянов.

Обращает внимание аналитик и на возможные риски:

- Очередная волна санкционного давления может усложнить текущую внешнюю торговлю.

- Существенное укрепление рубля негативно для доходов компаний-экспортеров.

- Геополитическая эскалация может негативно повлиять на стоимость российских акций.

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