Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро на фоне роста геополитических рисков

Москва. 3 марта. Доллар США и евро подрастают на Московской бирже в пятницу днем; рубль немного снижается к бивалютной корзине на фоне роста рисков усиления российско-украинского военного противостояния и в ожидании результатов заседания Совета безопасности РФ после того, как накануне на территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

Курс доллара США составил 75,41 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,89 руб./EUR1, подорожав на 44,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,11 копейки - до 77,63 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 1,7 копейки - до 10,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов, участники торгов ждут результатов заседания Совета безопасности РФ. Оно состоится после того, как накануне на территорию Брянской области проникла украинская ДРГ, а президент России назвал это терактом. При этом рубль почти не отреагировал на решение Минфина РФ на снижение ежедневного объема продажи валюты в марте более чем в полтора раза.

Минфин РФ с 7 марта по 6 апреля планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 119,8 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 5,4 млрд рублей. С 7 февраля объем ежедневных продаж составляет 8,9 млрд рублей. Таким образом, в марте он снизится в 1,6 раза.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля составило положительную величину 12,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства финансов РФ.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила были возобновлены 13 января после их приостановки в конце января прошлого года. Минфин и ЦБ выпустили в начале года сообщения о том, что операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

"Слабость рубля на текущей неделе обусловлена геополитической обстановкой и сигналами повышенного спроса на валюту со стороны импортеров. При этом рынок валютных свопов уже не демонстрирует сигналов дефицита долларовой ликвидности, как это было в феврале перед праздничными днями и перед пиковым днем налогового периода. Главный фактор давления в четверг - это новости о том, что на 3 марта назначено заседание Совета безопасности на фоне событий, случившихся на российско-украинской границе. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг, что это заседание назначено экстренно, подчеркнув, что оперативное совещание с членами Совбеза было запланировано заранее. Если фактор неопределенности, связанный с предстоящим заседанием Совбеза, устранится, то на следующей неделе рубль может начать отыгрывать падение этой недели при условии, что цены на нефть Brent уверенно преодолеют $85 за баррель. Шансы на это, несомненно, есть", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"В апреле продажи валюты могут сохраниться, но будут еще меньше мартовских, а с мая уйти в положительную зону покупок валюты. Но до конца года они вряд ли превысят $1 млрд в месяц. Это означает снижение поддержки для рубля со стороны Минфина. Но нужно помнить, что более высокие налоги потребуют и больших продаж валюты экспортерами, поэтому чистый эффект на курс будет незначительным. Мы по-прежнему допускаем умеренный рост рубля в марте и 2К23 (на фоне стабилизации экспорта, торможения импорта и чуть меньшего оттока капитала), но диапазон до конца года остается прежним - 70-80 руб./$1", - отмечает директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Цены на нефть продолжают снижаться в пятницу после подъема до двухнедельных максимумов по итогам предыдущей сессии.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,57% - до $84,27 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,47% - до $77,79 за баррель.

Обе марки завершают неделю умеренным ростом благодаря позитивным статданным, указывающим на восстановление экономики Китая. Такой оптимизм перевешивает опасения ужесточения денежно-кредитной политики в США и геополитические риски.

В последнее время нефть торгуется в узком диапазоне, колебания не превышают $10. Показатель волатильности для сорта Brent упал до минимума с 2021 года, отмечает агентство Bloomberg.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,67% и 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.