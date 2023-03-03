Индекс Мосбиржи в целом сохраняет потенциал роста к 2300п - ПСБ

Индекс Мосбиржи сохраняет потенциал роста к уровню 2300 пунктов в случае отсутствия геополитических шоков, драйвером для него могут стать бумаги банковского и металлургического секторов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

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