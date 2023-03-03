Акции газодобывающих компаний США привлекательны для покупок на текущих уровнях - Freedom Finance Global

Акции американских газодобывающих компаний привлекательны для покупок на текущих уровнях, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Снижение стоимости газа в Европе привело к коррекции его котировок в США на 72% от прошлогодних максимумов. На наш взгляд, акции американских газодобывающих компаний привлекательны для покупки на текущих уровнях. Крупнейшие независимые представители отрасли - это Southwestern Energy Co., EQT Corp., Antero Resources и Range Resources. Мы ожидаем снижения буровой активности и объемов добычи газа в США в ближайший месяц, увеличения экспорта СПГ по мере ввода мощностей Freeport LNG и роста котировок природного газа", - указывает эксперт в комментарии.

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