Возможно продолжение роста котировок акций Kroger в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Возможно продолжение роста котировок акций сети супермаркетов Kroger Co. в ближайшее время - фондовый рынок США не в полной мере учел позитив от хорошей отчетности эмитента за четвертый квартал 2022 финансового года и прогноза менеджмента на 2023 год, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

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