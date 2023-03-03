Поддержка рубля со стороны Минфина будет снижаться - "Локо-Инвест"

Поддержка рубля со стороны Минфина будет снижаться, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

"Минфин оценил недобор нефтегазовых доходов в марте в 132,1 млрд руб., а в феврале собрал на 12,3 млрд руб. больше, чем прогнозировалось, - напоминает эксперт. - Поэтому на продажу в валюты с 7 марта по 6 апреля Минфин направит 119,8 млрд руб. или 5,4 млрд руб./день. Относительная стабильность физических объемов добычи/экспорта нефти и газа, более слабый рубль и дополнительный НДПИ на газ дали чуть более высокий объем доходов, чем мы ожидали".

Фактор НДПИ и слабого рубля, на взгляд Полевого, сохранят поддержку оценкам за апрель, но в обратную сторону сыграет запланированное снижение добычи нефти с марта и, видимо, меньший экспорт нефтепродуктов.

"Продажи валюты в апреле могут сохраниться, но будут еще меньше мартовских, а с мая уйти в положительную зону покупок валюты, - прогнозирует Полевой. - Но до конца года они вряд ли превысят $1 млрд в месяц. Это означает снижение поддержки для рубля со стороны Минфина. Но нужно помнить, что более высокие налоги потребуют и больших продаж валюты экспортерами, поэтому чистый эффект на курс будет незначительным. Мы по-прежнему допускаем умеренный рост рубля в марте и 2К23 (на фоне стабилизации экспорта, торможения импорта и чуть меньшего оттока капитала), но диапазон до конца года остаётся прежним - 70-80 руб./$1".

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