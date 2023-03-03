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03 марта 2023 года 13:03
Противоречивая макростатистика создает неопределенность для ЦБР в выборе дальнейшей стратегии по ставке - Альфа-банк
Противоречивая макроэкономическая статистика за январь 2023г создает неопределенность для Банка России в определении направления ключевой ставки, считают эксперты Альфа-банка. "С одной стороны, рынок труда остается жестким, бюджетные расходы находятся на высоком уровне, а инфляционные ожидания домохозяйств высоки - они выросли до 12,2% в феврале с 11,6% в январе, - подчеркивается в аналитическом материале. - Кроме того, рост ставок мировых центральных банков также рискует усилить инфляционное давление через продолжающееся ослабление курса рубля. С другой стороны, в ближайшие месяцы бюджетная политика может сильно ужесточиться, об этом свидетельствуют попытки правительства найти дополнительные источники доходов". Кроме того, повышенные доходы населения, по мнению аналитиков банка, могут привести к большим переводам за границу и снижению спроса на розничные кредиты, поэтому потребительская активность может оставаться сдержанной. Эксперты по-прежнему рассматривают паузу как наиболее подходящий вариант на предстоящем заседании ЦБ РФ по ставке 17 марта. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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