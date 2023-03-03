Противоречивая макростатистика создает неопределенность для ЦБР в выборе дальнейшей стратегии по ставке - Альфа-банк

Противоречивая макроэкономическая статистика за январь 2023г создает неопределенность для Банка России в определении направления ключевой ставки, считают эксперты Альфа-банка.

"С одной стороны, рынок труда остается жестким, бюджетные расходы находятся на высоком уровне, а инфляционные ожидания домохозяйств высоки - они выросли до 12,2% в феврале с 11,6% в январе, - подчеркивается в аналитическом материале. - Кроме того, рост ставок мировых центральных банков также рискует усилить инфляционное давление через продолжающееся ослабление курса рубля. С другой стороны, в ближайшие месяцы бюджетная политика может сильно ужесточиться, об этом свидетельствуют попытки правительства найти дополнительные источники доходов".

Кроме того, повышенные доходы населения, по мнению аналитиков банка, могут привести к большим переводам за границу и снижению спроса на розничные кредиты, поэтому потребительская активность может оставаться сдержанной. Эксперты по-прежнему рассматривают паузу как наиболее подходящий вариант на предстоящем заседании ЦБ РФ по ставке 17 марта.

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