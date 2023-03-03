"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Xinyi Glass до HKD19,4

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций одного из ведущих в мире производителей стекла Xinyi Glass Holdings Ltd. до 19,4 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Xinyi Glass отчитался за 2022 год. Выручка снизилась на 15% г/г (до HKD27,5 млрд), чистая прибыль для акционеров сократилась на 56% г/г (до HKD5,13 млрд.). Мы ожидаем восстановления темпов реализации строительных проектов в 2023 году с учетом большого портфеля проектов и мер поддержки сектора. На наш взгляд, цены на термополированное стекло будут расти из-за дисбаланса спроса и предложения. С учетом небыстрого восстановления динамики завершенных проектов строительства в ближайшем будущем мы незначительно снижаем свои оценки объемов продаж и цен и понижаем прогнозы прибыли на акцию (EPS) на 2023-24 гг. на 8% и 4% соответственно (до HKD1,59 и HKD2,1). Снижаем целевую цену акций Xinyi на 7% (до HKD19,4), что предполагает мультипликаторы 12x 2023e и 9x 2024e P/E", - указывают эксперты.

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