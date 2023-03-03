"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Target

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского ритейлера Target Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $190 за штуку по результатам отчетности эмитента за четвертый квартал 2022 года, сообщается в обзоре аналитиков.

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