Котировки нефти могут завершить неделю ростом - "Тинькофф Инвестиции"

Котировки нефти могут завершить неделю ростом, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Фьючерсы на Brent с начала недели прибавили примерно 2%, увеличившись до $84,5/барр., а контракты на WTI выросли на 2,2% - до $78/барр., - констатируют эксперты. - Нефтяные цены демонстрируют уверенный рост, поскольку оптимизм по поводу восстановления Китая компенсировал опасения по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США, замечает Bloomberg. Поддержку нефти также оказало недавние заявление Saudi Aramco - одной из крупнейших нефтяных компаний мира. Ее представители отметили всплеск спроса на нефть со стороны Китая и назвали текущее потребление в КНР "очень высоким".

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