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03 марта 2023 года 11:07
"Финам" рекомендует покупать акции Viatris с целью $13,1
"Финам" рекомендует покупать акции Viatris с целевой ценой $13,1 за штуку на конец 2023 года1, что соответствует потенциалу роста в размере 23,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Фармацевтическая компания Viatris - обладатель богатого наследия от Pfizer, и эта одна из редких компаний сектора, способных похвастаться выручкой, превышающей по величине рыночную капитализацию, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - По итогам 2022 года Viatris зафиксировала выручку в размере $15,6 млрд, тогда как рыночная капитализация компании составляет $13,5 млрд. Акции Viatris за последние 12 месяцев показали динамику лучше рыночной и секторальной, при этом на текущих уровнях выглядят весьма дешевым и интересным вложением на ближайший год". Viatris - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Пенсильвании. Создана в 2020 году в результате слияния Mylan и Upjohn, подразделения фармгиганта Pfizer. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-VIATRIS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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