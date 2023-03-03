"Финам" рекомендует покупать акции Viatris с целью $13,1

"Финам" рекомендует покупать акции Viatris с целевой ценой $13,1 за штуку на конец 2023 года1, что соответствует потенциалу роста в размере 23,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Фармацевтическая компания Viatris - обладатель богатого наследия от Pfizer, и эта одна из редких компаний сектора, способных похвастаться выручкой, превышающей по величине рыночную капитализацию, - отмечает аналитик Зарина Саидова. - По итогам 2022 года Viatris зафиксировала выручку в размере $15,6 млрд, тогда как рыночная капитализация компании составляет $13,5 млрд. Акции Viatris за последние 12 месяцев показали динамику лучше рыночной и секторальной, при этом на текущих уровнях выглядят весьма дешевым и интересным вложением на ближайший год".

Viatris - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Пенсильвании. Создана в 2020 году в результате слияния Mylan и Upjohn, подразделения фармгиганта Pfizer.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.