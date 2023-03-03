Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2200-2300п в ближайшее время - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2200-2300 пунктов в ближайшие фондовые сессии, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Значимое корпоративное событие пятницы - публикация финансовых результатов "МТС" за четвертый квартал 2022 года, компания может обнародовать новую дивидендную политику, отмечают эксперты в комментарии.

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