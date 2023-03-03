"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций Unity до "покупать"

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили рекомендацию для акций Unity Software с "держать" до "покупать" и целевую цену - с $32,8 до $33,1 на горизонте года, что предполагает потенциал роста потенциал роста 12% от текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Компания Unity представила нейтральную отчетность за IV квартал 2022 года, - пишут эксперты. -

Прогноз на 2023 год предполагает выручку в размере $2,05-2,20 млрд, что подразумевает темп роста на уровне 47-58% г/г. Хотя прогноз менеджмента оказался хуже консенсуса, мы полагаем, что рынок недооценивает перспективы роста компании и ее выход на положительную маржинальность по EBITDA (хотя пока только скорректированную)".

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