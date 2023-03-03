Цена "префов" Сургутнефтегаза может вырасти до 35-40 руб. и выше на горизонте полугода - "Алго Капитал"

Стоимость привилегированных акций "Сургутнефтегаза" может подняться до 35-40 рублей за штуку и даже выше на горизонте полугода, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Стоит отметить, что дивидендные привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" подешевели вместе с рынком, а между тем в предыдущие годы эти акции играли роль защитного актива. На наш взгляд, серьезное среднесрочное ослабление курса отечественной валюты пока не отыграно в указанных бумагах в должной степени. С учетом указанного фактора они сохраняют потенциал для восстановления в диапазон 35-40 рублей и, возможно, выше на временном горизонте около полугода", - указывает эксперт в комментарии.

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