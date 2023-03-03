Сбербанк может стать бенефициаром восстановления финансового сектора РФ в 2023г - ПСБ

Сбербанк может стать бенефициаром восстановления финансового сектора РФ в 2023 году, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Российские банки в 2023 году могут заработать 1,5 трлн рублей прибыли, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов. Прибыль банков РФ в 2022 году составила 200 млрд рублей против 2,4 трлн рублей прибыли в 2021 году. Слова представителя ЦБ подтверждают наш позитивный взгляд на финсектор в этом году, бенефициаром восстановления которого может стать Сбер", - пишут эксперты.

9 марта Сбербанк представит отчетность по МСФО, которая, по мнению экспертов ПСБ, обещает быть неплохой.

"Среднесрочно смотрим на бумаги позитивно. Банк вернулся к прибыли в конце 2022 года, может распределить дивиденды (минимум 6,65 руб./акцию, если 50% чистой прибыли распределят или 10,67 руб./акцию, если 100%). Рекомендуем акции к покупке с целью 222 руб. за штуку", - указывают аналитики.

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