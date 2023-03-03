Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность "МТС" и "РусГидро", а также макростатистика:

- Результаты "МТС" за 4К22 по МСФО.

- Результаты "РусГидро" за 2022 год по МСФО.

- Индексы деловой активности для сферы услуг США, Китая и России.

- Индекс цен производителей в еврозоне за январь.

- Счет текущих операций Германии за январь.

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