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03 марта 2023 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 3 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом благодаря сильным отчетам ряда компаний, а также заявлениям президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэля Бостика, в которых трейдеры увидели "голубиные" сигналы.

Бостик, не имеющий права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2023 году, заявил в ходе пресс-брифинга в четверг, что он поддержал бы повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на мартовском заседании. Он отметил, что Федрезерву, по его мнению, следует действовать осторожно, с учетом отложенного эффекта ужесточения политики, который может проявиться в скором времени. На вопрос о том, когда ФРС остановит цикл повышения ставки, Бостик ответил, что соответствующая для этого ситуация может сложиться к середине-концу лета текущего года.

Отчет Минтруда США, опубликованный в четверг, показал менее существенный, чем предполагалось изначально, рост производительности труда в стране в четвертом квартале 2022 года при более быстром повышении стоимости рабочей силы. Согласно окончательным данным, производительность труда в октябре-декабре увеличилась на 1,7%, а не на 3%, как сообщалось ранее, стоимость рабочей силы выросла на 3,2%, а не на 1,1%.

В то же время число заявок на пособие по безработице в США осталось ниже отметки в 200 тыс. седьмую неделю подряд. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 190 тыс. человек. Динамика заявок на пособие по безработице является одним из первых индикаторов рецессии в экономике США. Пока эти статданные не дают подобных сигналов. На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries в четверг поднялась на 7,8 базисного пункта - до 4,072% годовых, что является максимумом с 9 ноября 2022 года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу, следуя за динамикой Уолл-стрит. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 1,55%. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавляет 0,79% в ходе торгов, китайский Shanghai Composite - 0,24%. Важным событием для рынков КНР и Гонконга станет Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), очередная сессия которого стартует 5 марта. Эксперты ждут от ВСНП новых мер поддержки экономики. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,11% в ходе торгов в пятницу, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,76%.

Вместе с тем цены на нефть опускаются в пятницу после подъема до двухнедельных максимумов по итогам предыдущей сессии. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск в пятницу составила $84,66 баррель, что на 0,11% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на 0,5%, до $84,75 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,14%, до $78,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 0,6%, до $78,16 за баррель.

Контракты как на Brent, так и на WTI завершают неделю ростом благодаря оптимизму, вызванному сигналами восстановления активности в Китае, который перевешивает опасения трейдеров, связанные с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики в США. Устойчивость американской экономики и в частности рынка труда оставляет Федеральной резервной системе пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки, и это поддерживает доллар США, что в свою очередь, является отрицательным фактором для сырьевых рынков.

Помимо этих двух факторов, трейдеры пытаются оценить динамику российского экспорт нефти, который пока остается более устойчивым, чем ожидалось, в условиях введенных в отношении РФ санкций, отмечает агентство Bloomberg.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 2 марта выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,035 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,382 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,04% и составил 109 пунктов, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 836,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,2%), "Банк ФК Открытие БО-П07" (+0,16%) и "ЕАБР-003Р-001" (+0,14%), а в лидерах снижения - облигации "Банк ФК Открытие БО-П09" (-0,49%), "РЖД-001Р-21R" (-0,36%) и "АФК Система-001Р-06" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Борец капитал" установило ориентир доходности дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 10 млрд рублей в размере премии не выше 400 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ. Компания планирует в марте провести сбор заявок на выпуск. Будут выплачиваться квартальные купоны. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей 8 февраля.

ООО "ВИС-финанс" в марте планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций объемом до 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет определен позднее, купоны квартальные.

Металлинвестбанк приобрел в рамках оферты 458 тыс. 560 облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2,7 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 16,98% выпуска. Выпуск БО-03 объемом 2,7 млрд рублей и сроком обращения 5 лет был размещен в сентябре 2018 года. Ставка текущего купона составляет 9,2% годовых до погашения в сентябре 2023 года.

ООО "Концессии водоснабжения" и ООО "Концессии теплоснабжения" (обе Волгоград) выставили на 23 марта оферты по соглашению с владельцами по всем выпускам облигаций в обращении. Период предъявления бумаг к приобретению - с 15 по 21 марта. К выкупу будут предъявлены до 1,5 млн облигаций "Концессий водоснабжения" 1-й серии, до 1,9 млн облигаций 2-й и 3-й серий и до 1,1 млн облигаций 4-й и 5-й серий. Цена приобретения будет исходить из непогашенной номинальной стоимости бумаг и составит 105,9% по бондам 1-й серии, 89,7% - 2-й серии, 86,6% - 3-й серии, 89,2% - 4-й серии и 102,5% - 5-й серии. ООО "Концессии теплоснабжения" предложат к выкупу до 2 млн облигаций 1-2-й серий и серии БО-01, до 1,1 млн облигаций 3-й серии и до 1,5 млн облигаций 4-й серии. Цена их приобретения также зависит от непогашенной номинальной стоимости и составит 41,8% номинала для 1-й серии, 45,1% номинала для 2-й серии, 37,4% номинала для 3-й серии, 36,9% номинала для 4-й серии и 35,5% номинала для серии БО-01. В настоящее время в обращении находится 5 выпусков классических облигаций "Концессий водоснабжения" на 5,2 млрд рублей, 4 выпуска классических облигаций "Концессий теплоснабжения" на 5,5 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций компании на 2 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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