Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 2240-2265п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу умеренным изменением в пределах 0,6%, в диапазоне 2240-2265 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Индекс Мосбиржи способен в пятницу открыться с несущественным отклонением, этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Внутри дня он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около ближайшего значимого уровня 2250 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2230, 2220 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2270, 2280 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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