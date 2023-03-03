Рубль, скорее всего, пока останется в диапазоне 75-76 руб./$1 - ПСБ

Явных драйверов для выхода курса доллара из диапазона 75-76 руб./$1 в настоящее время нет, валютная пара доллар/рубль завершит неделю, вероятно, боковым движением в указанном коридоре, говорится в комментарии главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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