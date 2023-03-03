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03 марта 2023 года 09:15

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям PayPal с прогнозной ценой $98

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям PayPal Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $98 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Прошлый год во многом оказался для PayPal переломным - компания столкнулась с сильным падением маржи и прибыли под влиянием глобальных факторов, а также потеряла крупного партнера в лице eBay. Но к концу 2022 года ситуацию удалось стабилизировать, в 4К эмитент отчитался о росте EPS впервые за последние четыре квартала. Мы позитивно оцениваем перспективы на 2023 год. Сейчас акции торгуются со средним дисконтом 36% по отношению к аналогам по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S, P/S на следующие двенадцать месяцев, несмотря на достаточно консервативные прогнозы на 2023-2024 гг." - указывает эксперт Ксения Лапшина.

PayPal Holdings - крупный игрок в сфере цифровых платежей. Компания известна своими цифровыми кошельками PayPal и Venmo, а также активно развивается в сегменте платежных решений для бизнеса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-PAYPAL-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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