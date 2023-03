Цены на нефть опускаются, но завершают неделю ростом

Фондовые индексы США завершили торги в четверг уверенным ростом. Азиатские фондовые индексы растут в пятницу. Цены на нефть снижаются на торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом благодаря сильным отчетам ряда компаний, а также заявлениям президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэля Бостика, в которых трейдеры увидели "голубиные" сигналы.

Бостик, не имеющий права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2023 году, заявил в ходе пресс-брифинга в четверг, что он поддержал бы повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) на мартовском заседании. Он отметил, что Федрезерву, по его мнению, следует действовать осторожно, с учетом отложенного эффекта ужесточения политики, который может проявиться в скором времени.

На вопрос о том, когда ФРС остановит цикл повышения ставки, Бостик ответил, что соответствующая для этого ситуация может сложиться к середине-концу лета текущего года, сообщило агентство Bloomberg.

Отчет Минтруда США, опубликованный в четверг, показал менее существенный, чем предполагалось изначально, рост производительности труда в стране в четвертом квартале 2022 года при более быстром повышении стоимости рабочей силы. Согласно окончательным данным, производительность труда в октябре-декабре увеличилась на 1,7%, а не на 3%, как сообщалось ранее, стоимость рабочей силы выросла на 3,2%, а не на 1,1%.

В то же время число заявок на пособие по безработице в США осталось ниже отметки в 200 тыс. седьмую неделю подряд. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 190 тыс. человек.

Динамика заявок на пособие по безработице является одним из первых индикаторов рецессии в экономике США, отмечает Market Watch. Пока эти статданные не дают подобных сигналов.

"Статистические отчеты, подобные тем, что были опубликованы сегодня, как раз показывают, почему ФРС намерена продолжать подъем ставки и сохранять ее на ограничительном уровне некоторое время", - отмечает экономист Jefferies Томас Саймонс.

"Федрезерв видит замедление темпов инфляции в США по сравнению с недавними максимумами, но опасается, что они не опустятся к 2%. Сигналы устойчивости инфляции и сохранения стабильного рынка труда - это то, что беспокоит руководителей ЦБ", - приводит слова эксперта Market Watch.

Доходность 10-летних US Treasuries в четверг поднялась на 7,8 базисных пункта - до 4,072% годовых, что является максимумом с 9 ноября 2022 года.

Акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) выросли в цене на 11,5% по итогам торгов в четверг. Поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами в четвертом квартале 2023 финансового года получил скорректированную прибыль и выручку лучше ожиданий, а также дал сильный прогноз.

"Наша цель - сделать Salesforce крупнейшим и самым прибыльным разработчиком программного обеспечения в мире, и именно этим мы и занимаемся", - заявил главный исполнительный директор Марк Баниофф в ходе телефонной конференции в среду.

Стоимость бумаг другого разработчика ПО - Okta Inc. (SPB: OKTA) - поднялась на 13,3% благодаря сильной отчетности компании и хорошим прогнозам.

Акции Macy''s Inc. (SPB: M) подорожали на 11,1%. Показатели скорректированной прибыли и выручки американской сети универмагов в прошедшем квартале снизились, но превзошли ожидания экспертов.

Тем временем, бумаги Tesla (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 5,6%. Компания, которая провела накануне презентацию для инвесторов, объявила о разработке следующего поколения электромобилей, но не сообщила подробностей относительно внешнего вида и характеристик новых машин, а также графика создания прототипа.

Цена акций Best Buy Co. (SPB: BBY) опустилась на 2,1%, несмотря на снижение прибыли и выручки оператора сети магазинов электроники в четвертом финквартале, а также его слабый прогноз на текущий фингод.

Стоимость бумаг Papa John''s International (SPB: PZZA) Inc. опустилась на 0,8%. Компания, владеющая сетью пиццерий, сообщила, что выкупила порядка 2,18 млн собственных акций у хедж-фонда Starboard Value по цене в $82,52, в результате чего его доля в Papa John''s сократилась до 2% с 7,8%. Главный исполнительный директор Starboard Джеффри Смит, возглавлявший совет директоров Papa John''s, покинул свой пост.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 341,73 пункта (1,05%) и составил 33003,57 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 29,96 пункта (0,76%) - до 3981,35 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 83,5 пункта (0,73%) и составил 11462,98 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу, следуя за динамикой Уолл-стрит.

Поддержку рынкам акций оказали заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэля Бостика, повысившие надежды трейдеров на то, что Федеральная резервная система (ФРС) не будет ужесточать политику настолько существенно, как ожидалось.

Бостик, не имеющий права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2023 году, заявил в ходе пресс-брифинга в четверг, что он поддержал бы повышение базовой процентной ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов (б.п.) на мартовском заседании. Он отметил, что американскому ЦБ, по его мнению, следует действовать осторожно, с учетом отложенного эффекта ужесточения политики, который может проявиться в скором времени.

На вопрос о том, когда ФРС остановит цикл повышения ставки, Бостик ответил, что соответствующая для этого ситуация может сложиться к середине-концу лета текущего года, сообщило агентство Bloomberg.

"Эти "голубиные" заявления поддержали фондовые рынки", - говорит аналитик ActivTrades Андерсон Алвес, слова которого приводит Market Watch.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,6% в ходе торгов

Статданные из Японии, опубликованные в пятницу, показали снижение безработицы в стране в январе до 2,4% - минимального уровня с февраля 2020 года. Эксперты в среднем ожидали сохранения показателя на декабрьском уровне - 2,5%, по данным Trading Economics.

Среди лидеров роста на торгах в Токио - акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, которые подорожали почти на 4%. Стоимость бумаг Mitsubishi UFJ Financial Group поднялась на 1,1%, Toyota Motor - также на 1,1%, Nippon Steel Corp. - на 1%.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng прибавляет 0,79% в ходе торгов, китайский Shanghai Composite - 0,24%.

Важным событием для рынков КНР и Гонконга станет Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП), очередная сессия которого стартует 5 марта. Эксперты ждут от ВСНП новых мер поддержки экономики, отмечает агентство Bloomberg.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin, увеличился в феврале до 55 пунктов - максимального уровня с августа прошлого года. В январе значение индекса составило 52,9 пункта. Индекс находится выше отметки в 50 пунктов второй месяц подряд, что говорит о повышении активности в секторе вслед за снятием ковидных ограничений.

Сводный PMI КНР в феврале подскочил до 54,2 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее, сообщает Caixin. Значение показателя в прошлом месяце было максимальным с июня 2022 года.

В числе лидеров роста в Гонконге акции Baidu Inc. (+4,6%), JD.Com Inc. (+3,5%), CNOOC Ltd. (+2,3%), China Unicom (+2,6%), а также China Mobile Ltd. (+1,6%).

Стоимость бумаг оператора казино Wynn Macau Ltd. упала на 6,4% после объявления компанией о намерении выпустить конвертируемые облигации. Wynn Macau планирует привлечь $600 млн за счет размещения этих бумаг.

В Шанхае дорожают акции Talkweb Information System Co. (+7,9%), China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (+3,3%), PetroChina (+2,1%), а также China United Network (+1,2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 0,11% в ходе торгов в пятницу, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,76%.

Цены на нефть опускаются в пятницу после подъема до двухнедельных максимумов по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 мск в пятницу составляет $84,52 баррель, что на $0,23 (0,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,44 (0,5%), до $84,75 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,2 (0,26%), до $77,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,47 (0,6%), до $78,16 за баррель.

Контракты как на Brent, так и на WTI завершают неделю ростом благодаря оптимизму, вызванному сигналами восстановления активности в Китае, который перевешивает опасения трейдеров, связанные с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики в США.

Устойчивость американской экономики и, в частности рынка труда, оставляет Федеральной резервной системе (ФРС) пространство для маневра в плане дальнейшего подъема ставки, и это поддерживает доллар США, что в свою очередь, является отрицательным фактором для сырьевых рынков.

Помимо этих двух факторов, трейдеры пытаются оценить динамику российского экспорт нефти, который пока остается более устойчивым, чем ожидалось, в условиях введенных в отношении РФ санкций, отмечает агентство Bloomberg.