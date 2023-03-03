Рост котировок нефти в пятницу маловероятен - БКС Экспресс

Рост котировок нефти марки Brent в течение торговой сессии в пятницу маловероятен, но не исключен при появлении новых позитивных драйверов, считают аналитики БКС Экспресс.

"Фьючерсы на нефть марки Brent за неделю выросли, но перед выходными демонстрируют замедление. В пятницу коррекционные настроения могут усилиться, поскольку перед выходными спекулянты могут фиксировать прибыль по длинным позициям. Кроме того, котировки близки к верхней границе диапазона $80-85 за баррель, который выглядит справедливым при текущих вводных", - отмечают эксперты в комментарии.

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