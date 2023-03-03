Рубль меняется незначительно к доллару и юаню на старте торгов в ожидании ключевых событий дня

Москва. 3 марта. Доллар США и юань не проявляют яркой динамики на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль демонстрирует незначительные колебания в ожидании ключевых событий дня.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,47 руб./$1 (+15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,54 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,3 коп. - до 10,89 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль меняется к доллару и юаню незначительно с учетом противоречивых сигналов с мировых рынков, а также в ожидании важных событий дня. Рубль ощущает давление со стороны котировок нефти, но с другой стороны, находится под влиянием позитива на фондовых площадках.

В пятницу ожидается выступление представителей ФРС, также станут известны окончательные индикаторы деловой активности в секторах услуг Китая, Европы и США за февраль.

Внимание инвесторов в этот день сосредоточено не только на фундаментальных факторах, но и на геополитических рисках после событий в Брянской области, где украинские диверсанты обстреляли гражданский автомобиль. В результате обстрела двое погибли, ранен десятилетний ребенок. Позднее в ФСБ заявили, что группа украинских диверсантов "выдавлена" на территорию Украины из Брянской области, где по ней нанесен артиллерийский удар. Президент РФ Владимир Путин назвал эти события терактом. В пятницу в планах главы государства совещание с членами Совбеза.

Участники рынка также находятся в ожидании информации относительно бюджетного правила. Минфин в пятницу должен информировать об объеме дополнительных нефтегазовых доходов и о запланированном объеме продажи валюты в марте.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $84,44 за баррель, что на 0,37% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,88 за баррель, что на 0,36% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На биржевых площадках крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов в пятницу преобладает позитив: китайский CSI 300 растет на 0,03%, японский Nikkei 225 поднялся на 1,49%, гонконгский Hang Seng растет на 0,68%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,46%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,19%.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг уверенным ростом благодаря сильным отчетам ряда компаний, а также заявлениям президента Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэля Бостика, в которых трейдеры увидели "голубиные" сигналы.

Бостик, не имеющий права голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2023 году, заявил в ходе пресс-брифинга в четверг, что он поддержал бы повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на 25 базисных пунктов (б.п.) на мартовском заседании. Он отметил, что Федрезерву, по его мнению, следует действовать осторожно, с учетом отложенного эффекта ужесточения политики, который может проявиться в скором времени. На вопрос о том, когда ФРС остановит цикл повышения ставки, Бостик ответил, что соответствующая для этого ситуация может сложиться к середине-концу лета текущего года, сообщило агентство Bloomberg.

Отчет Минтруда США, опубликованный в четверг, показал менее существенный, чем предполагалось изначально, рост производительности труда в стране в четвертом квартале 2022 года при более быстром повышении стоимости рабочей силы. Согласно окончательным данным, производительность труда в октябре-декабре увеличилась на 1,7%, а не на 3%, как сообщалось ранее, стоимость рабочей силы выросла на 3,2%, а не на 1,1%.