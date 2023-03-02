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02 марта 2023 года 19:50

Рубль завершил торги четверга смешанной динамикой к доллару и евро, не отреагировав на риски усиления военной конфронтации

Москва. 2 марта. Доллар США подрос, евро, напротив, снизился на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль немного укрепился к бивалютной корзине в условиях более существенного роста в паре с евро.

Курс доллара США составил 75,32 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 16,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,45 руб./EUR1, подешевев на 74,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 24,4 копейки - до 77,18 рубля. Курс китайского юаня опустился на 0,3 копейки - до 10,88 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к доллару и более заметно укрепился к евро в ожидании новых стимулов после завершения на неделе налогового периода февраля. Некоторое влияние на котировки нацвалюты оказали ухудшение отношения инвесторов к риску на глобальном рынке в ожидании более активного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) основных мировых центробанков.

Рубль не отреагировал на риски усиления военной конфронтации с Украиной после новостей о проникновении на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы, о котором сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства получает регулярные доклады от руководства силовых ведомств страны о ситуации в Брянской области. Владимир Путин назвал терактом эти события, в пятницу планирует провести совещание с членами Совета Безопасности.

Несмотря на охлаждение экономики США, а также сигналы снижения ценового давления, время для смены курса американским ЦБ еще не пришло, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

В статье Бостика, опубликованной в среду на сайте ФРБ Атланты, говорится, что Федрезерву, по его мнению, необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока она не достигнет 5-5,25% годовых. Центробанку необходимо будет удерживать диапазон ставки на этом уровне в течение значительной части 2024 года, полагает он.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил на мероприятии в Южной Дакоте в среду, что пока не принял решения о том, насколько существенным должно быть повышение ставки ФРС в марте - 25 базисных пунктов (б.п.) или 50 б.п.

По его словам, в декабре он прогнозировал, что предельным уровнем ставки в рамках текущего цикла должно стать значение в 5,4%, однако в настоящее время склоняется к повышению своей оценки.

Европейскому центральному банку (ЕЦБ), вероятно, придется продолжить повышение ключевых процентных ставок и после мартовского заседания, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард. "Что могу сказать с определенностью, так это то, что мы сделаем все необходимое, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к 2%-й цели ЕЦБ", - сказала Лагард.

По ее словам, процентные ставки должны будут некоторое время оставаться на уровнях, ограничивающих экономическую активность, и центробанк не должен снижать их, пока не будет уверен в достижении целей по инфляции.

Регулятор поднял все три ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в феврале и заявил о намерении увеличить их на такую же величину в марте. Рынок ждет подъема ставки по депозитам ЕЦБ в марте на 50 б.п. с текущего уровня в 2,5% и считает возможным ее повышение до 4% в феврале 2024 года, отмечает Market Watch.

Цены на нефть отступили от максимумов, зафиксированных ранее в ходе торгов в четверг, но остаются выше значений на закрытии предыдущей сессии.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,4% - до $84,65 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,57% - до $78,13 за баррель.

Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $84,95 за баррель, WTI - до $78,35 за баррель.

Поддержку рынку оказывают сигналы восстановления китайской экономики и замедление темпов роста запасов энергоресурсов в США. В то же время, усиливающиеся ожидания затягивания цикла ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми ЦБ негативно сказывается на настрое трейдеров, отмечает Bloomberg.

Давление на котировки оказали данные об инфляции в еврозоне. Согласно предварительной оценке, потребительские цены в валютном блоке в феврале выросли на 8,5% вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 8,2%.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в четверг умеренно ослабла к доллару, но укрепилась относительно евро и юаня. "Если говорить о зарубежных новостях, предварительные данные по инфляции в еврозоне за февраль демонстрируют замедление показателя до 8,5% г/г, что, однако, выше рыночных ожиданий в 8,2% г/г. На этом фоне ЕЦБ, вероятно, придется придерживаться более жесткой политики гораздо дольше. Если говорить о внутренней повестке, то поддержать рубль способны продажи валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила. Об объеме дополнительных нефтегазовых доходов и о запланированном объеме продажи валюты в марте Минфин должен сообщить в пятницу. В начале февраля ведомство прогнозировало, что за месяц недосчитается 108 млрд руб. нефтегазовых доходов, а запланированный на февраль объем продаж валюты составлял 160 млрд руб. Учитывая, что средняя цена на нефть Urals в феврале почти не изменилась, прибавив по отношению к январю менее 0,2% до $49,56 за баррель, объемы продажи валюты в марте, вероятно, будут сопоставимы с февральскими", - говорит Беспалов.

"В четверг доллар продолжил усиливать свои позиции выше 75 руб. В первой половине дня курс превышал отметку 75,6 руб., однако в последующие часы корректировался ниже 75,4 руб. С окончанием налогового периода давление на рубль увеличилось, однако продвижению американской валюты препятствует укрепление нефтяных котировок (+3% по марке Brent за последнюю неделю). Отметим, что российский валютный рынок весьма сдержанно отреагировал на сообщение о проведении в пятницу Совбеза РФ, однако нельзя исключать усиления волатильности в течение завтрашнего дня", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 марта на 22,16 копейки, до 75,4729 руб./$1, и увеличил курс евро на 8,89 копейки, до 80,1897 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 17,26 копейки по отношению к среде и составил 75,493 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 25,23 копейки и составил 75,4593 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 368,291 млн, из которых $415,174 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $953,117 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 14,3 копейки, до 80,2037 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, опустился на 1,88 копейки, подешевев до 80,0793 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 226,884 млн, из которых EUR243,613 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR983,271 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного подросли в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на уровнях 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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