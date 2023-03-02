Цены евробондов РФ в четверг вновь не продемонстрировали яркой динамики, несмотря на продолжающееся падение UST

Москва. 2 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на опасениях затягивания текущего цикла повышения ставок Федрезерва. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене за день - котировки остались на уровне 61,75% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 10,4% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году также не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,53% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 9,69% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел 28 базисных пунктов, до 42,85% от номинала (его доходность выросла на 8 базисных пунктов и составила 12,68% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене всего на 1 базисный пункт, опустившись до 43,67% от номинала (их доходность выросла на 10 базисных пунктов - до 34,54% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели также на 1 базисный пункт - до 43,19% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 26,86% годовых), евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли тоже 1 базисный пункт, подешевев до 41,39% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 22,55% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 40 базисных пунктов - до 87,93% от номинала (его доходность снизилась на 48 базисных пунктов - до 31,12% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) после локальной позитивной коррекции в начале недели в четверг вновь снижаются третий день подряд на опасениях затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС для борьбы с высокой инфляцией.

Доходность казначейских облигаций США продолжает расти 2 марта на опасениях, что борьба с высокой инфляцией может затянуться. Доходность 10-летних US Treasuries к вечеру составила 4,07% годовых по сравнению с 3,995% на закрытие торгов в среду, показатель находится на рекордном уровне с прошлого ноября. Доходность облигаций с погашением через 2 года выросла на 3,5 базисного пункта, до 4,93% годовых, а показатель для 30-летних бумаг увеличился на 6,3 базисного пункта, до 4,02% годовых.

Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока ее уровень не достигнет 5-5,25% годовых, сказал накануне глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. Его коллега из ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в свою очередь выразил опасение относительно того, что в секторе услуг инфляция практически не демонстрирует тенденции к замедлению. Кашкари в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке США (FOMC), Бостик - нет.

Отчет Минтруда США, опубликованный в четверг, показал менее существенный, чем предполагалось изначально, рост производительности труда в стране в четвертом квартале 2022 года при более быстром повышении стоимости рабочей силы. Согласно окончательным данным, производительность труда в октябре-декабре увеличилась на 1,7%, а не на 3%, как сообщалось ранее, стоимость рабочей силы выросла на 3,2%, а не на 1,1%.

В то же время число заявок на пособие по безработице в США осталось ниже отметки в 200 тыс. седьмую неделю подряд. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 190 тыс. человек. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок до 195 тыс. Динамика заявок на пособие по безработице является одним из первых индикаторов рецессии в экономике США, отмечает Market Watch. Пока эти статданные не дают подобных сигналов.