Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Dollar Tree с целевой ценой $165 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Отчет Dollar Tree за IV квартал оказался на удивление успешным, - отмечает аналитик Севак Араратян. - Ранее компания испытывала трудности с запасами и необходимостью увеличивать объемы уценки по сравнению с первоначальными планами. По нашим расчетам, активная трансформация бизнеса вкупе с жесткой конкуренцией вынудит ретейлера снижать цены на свои товары более продолжительное время. Однако первые шаги по реорганизации операционных процессов начали приносить плоды. Главным драйвером стал перевод все большего количества ассортимента на ценник $1,25. Тем не менее надо отметить, что большая часть успеха в отчетном квартале связана с увеличением трафика, что является общеотраслевой тенденцией. Домохозяйства из среднего класса мигрируют в магазины более низкого ценового сегмента, стремясь сэкономить на товарах повседневной необходимости".

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