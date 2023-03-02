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02 марта 2023 года 18:32
"Ястребиная" риторика ФРС укрепляет доллар - Freedom Finance Global
"Ястребиная" риторика представителей ФРС США укрепляет доллар, отмечается в комментарии Freedom Finance Global. "2 марта американский доллар дорожает к большинству мировых валют на фоне "ястребиных" высказываний руководства ФРС, - пишет аналитик Владимир Чернов. - Индекс доллара DXY (отношение стоимости доллара к корзине из шести резервных валют) растет на 0,32%, до 104,82 пункта. Президент ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари констатировал, что риски замедления темпов повышения ставки в текущих условиях выше, чем риски их ускорения. Его коллега Рафаэль Бостик из ФРБ Атланты призвал поднять ключевую ставку в США выше 5% во избежание нового всплеска инфляции, а также предложил удерживать высокую ставку на протяжении всего 2024 года. После этих заявлений рынки свопов повысили прогноз в отношении пика ставки с 5,45% до 5,49%". Увеличение доходности безрисковых инструментов с фиксированной доходностью оказывает давление и на американский фондовый рынок, подчеркивается в комментарии. Инвесторы предпочитают акциям долговые бумаги. "Доллар продолжит укрепляться, в первую очередь, из-за пересмотра ожиданий по увеличению стоимости заимствований в них, а также как защитный актив, - прогнозирует Чернов. - Такие движения на рынке продлятся как минимум до вечера пятницы, пока не последует очередная порция выступлений представителей ФРС. Но мы не рассчитываем на смену риторики. Регулятор прежде всего оценивает макростатистику для прогноза динамики инфляции. В свою очередь, последний релиз данных расходов на личное потребление, зафиксировал их рост выше консенсуса, что сигнализирует о продолжающемся росте цен". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ВАЛЮТА-ДОЛЛАР-АНАЛИТИКА
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