"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HP Inc. с целевой ценой $48 за штуку, что предполагает потенциал роста 66% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Несмотря на значительный рост котировок с марта 2020 года, аналитики считают, что бумаги HP остаются недооцененными по сравнению с аналогами и рынком.

"Выручка HP за финансовый 1К23 составила $13,8 млрд (-19% г/г по GAAP), - указывают эксперты "БКС МИ". - Результат оказался ниже консенсусных $14,1 млрд. Компания объявила о новом серьезном этапе реструктуризации до 2025 года, включая сокращение штата на 4-6 тыс. человек. Распродажа складских запасов у заказчиков продолжается, и HP ожидает улучшения результатов во 2П23 по сравнению с 1П23. Мы подтверждаем прогноз EPS на 2023 год на уровне $3,45 на разводненную акцию. Долгосрочный темп роста - 9%".

Компания развивается в ключевых сферах роста (периферийное оборудование, игры, решения для персонала, потребительские услуги, промышленная графика и 3D-печать). Эти нишевые направления, по мнению стратегов инвесткомпании, поддержат рост HP, в особенности при текущем спаде в сегменте традиционных ПК и принтеров.

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