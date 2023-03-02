"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Paramount Global с целевой ценой $27,6 за штуку после выхода финансовых результатов медиагиганта за 4К22, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Paramount предоставила в целом нейтральную отчетность за 4К22. Выручка составила $8,1 млрд, в рамках ожиданий рынка. Прибыль на акцию упала до $0,08 (-70% г/г, -81% к/к), консенсус предполагал $0,22. Число подписчиков сервиса Paramount+ за 4К22 увеличилось на 10 млн, до 56 млн, что на 4% лучше ожиданий. Выручка выросла на 81% г/г, до $800 млн. Бумаги компании по-прежнему торгуются существенно ниже среднего исторического уровня по мультипликатору EV/S и, на наш взгляд, остаются недооцененными", - пишут аналитики "БКС МИ".

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