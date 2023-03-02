Потенциал роста котировок акций Мосбиржи ограничен - Альфа-банк

Потенциал роста котировок акций "Московской биржи" ограничен, полагает аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Мы ожидаем, что чистая прибыль "Мосбиржи" в 4К22 будет рекордной - 11 млрд руб. (+45% г/г и +26% к/к), при этом снижение комиссионных доходов на 18% г/г будет компенсировано увеличением процентных доходов в 2,9 раза г/г, - прогнозирует эксперт. - В результате, по нашим оценкам, чистая прибыль "Мосбиржи" за 2022 год может составить 36,1 млрд руб. (+28% г/г). В то же время недавнее снижение ключевой ставки ЦБ РФ и передача АСВ управления средствами на счетах типа "С", вероятно, приведут к снижению процентных доходов "Мосбиржи". Таким образом, чистая прибыль в 2023 году, вероятно, снизится г/г, но будет сопоставима с уровнем 2021 года (28-29 млрд руб.)".

Акции "Московской биржи" выросли на 23% с начала года против +6% по индексу Мосбиржи, констатирует аналитик.

"На текущих уровнях MOEX торгуется на уровне 9,3x P/E 2023П, по нашим оценкам, что подразумевает дисконт 2-11% к средним уровням за 2-5 лет. Таким образом, потенциал роста акций "Мосбиржи" для нас выглядит ограниченным. В то же время, возможное объявление дивидендов за 2022 год (доходность около 8%) может оказать краткосрочную поддержку акциям", - отмечает Кипнис.

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