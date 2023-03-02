S&P 500 может продолжить снижение на ближайшей торговой сессии - Freedom Finance Global

S&P 500 может продолжить снижение на ближайшей торговой сессии, полагает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 в ходе предыдущей торговой сессии протестировал уровень 200-дневной скользящей средней, но сумел закрепиться несколько выше нее. RSI и MACD отражают усиление позиций продавцов, подтверждая вероятность развития нисходящего тренда. Утренние фьючерсы также закладывают негативную динамику основных бенчмарком в предстоящую сессию, что позволяет ожидать возвращения S&P 500 под верхнюю границу основного канала", - отмечает эксперт.

В преддверии публикации отчета по рынку труда и данных о динамике потребительских цен на следующей неделе инвесторы предпочитают проявить осторожность, что приводит к ослаблению волатильности. В целом баланс рисков смещается в негативную сторону, считает Попцова.

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