Рубль днем умеренно дешевеет к доллару и почти не меняется к евро в ожидании новых стимулов

Москва. 2 марта. Доллар США укрепляется, евро, напротив, слабо дешевеет на Московской бирже в четверг днем, рубль немного снижается к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 75,57 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 42 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,15 руб./EUR1, подешевев на 4,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,9 копейки - до 77,63 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 3,3 копейки - до 10,92 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к доллару и слегка подрастает к евро в ожидании новых стимулов после завершения на неделе налогового периода февраля. Некоторое влияние на котировки нацвалюты оказывает ухудшение отношения инвесторов к риску на глобальном рынке в ожидании более активного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) основных мировых центробанков.

Несмотря на охлаждение экономики США, а также сигналы снижения ценового давления, время для смены курса американским ЦБ еще не пришло, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

В статье Бостика, опубликованной в среду на сайте ФРБ Атланты, говорится, что Федрезерву, по его мнению, необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока она не достигнет 5-5,25% годовых. Центробанку необходимо будет удерживать диапазон ставки на этом уровне в течение значительной части 2024 года, полагает он.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил на мероприятии в Южной Дакоте в среду, что пока не принял решения о том, насколько существенным должно быть повышение ставки ФРС в марте - 25 базисных пунктов (б.п.) или 50 б.п.

По его словам, в декабре он прогнозировал, что предельным уровнем ставки в рамках текущего цикла должно стать значение в 5,4%, однако в настоящее время склоняется к повышению своей оценки.

Европейскому центральному банку (ЕЦБ), вероятно, придется продолжить повышение ключевых процентных ставок и после мартовского заседания, заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард. "Что могу сказать с определенностью, так это то, что мы сделаем все необходимое, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к 2%-й цели ЕЦБ", - сказала Лагард.

По ее словам, процентные ставки должны будут некоторое время оставаться на уровнях, ограничивающих экономическую активность, и центробанк не должен снижать их, пока не будет уверен в достижении целей по инфляции.

Регулятор поднял все три ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в феврале и заявил о намерении увеличить их на такую же величину в марте. Рынок ждет подъема ставки по депозитам ЕЦБ в марте на 50 б.п. с текущего уровня в 2,5% и считает возможным ее повышение до 4% в феврале 2024 года, отмечает Market Watch.

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг на оптимизме по поводу восстановления экономики Китая и данных о меньшем, чем ожидалось, росте запасов нефти в США, пишет CNBC.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,52% - до $84,75 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,55% - до $78,12 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали повышения на 1,9 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 300 тыс. баррелей.

Резервы бензина снизились на 874 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 179 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Давление на котировки оказали данные об инфляции в еврозоне. Согласно предварительной оценке, потребительские цены в валютном блоке в феврале выросли на 8,5% вместо ожидавшегося аналитиками подъема на 8,2%.

"В четверг доллар пытается упрочить свои позиции выше 75 руб. В первой половине дня курс поднимался выше 75,6 руб., однако в последующие часы скорректировался ниже 75,4 руб. С окончанием налогового периода давление на рубль усилилось, однако продвижению американской валюты препятствует укрепление нефтяных котировок (+3% по марке Brent за последнюю неделю). Судя по всему, в этих условиях у доллара пока нет возможности для повторения максимумов конца прошлой и начала текущей недели (76,4-76,5 руб.), и в ближайшее время курс может консолидироваться в районе 75,5 руб.", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль в среду слабел, окончательно потеряв поддержку налогового периода, сегодня рубль продолжает дешеветь. Вчера Минфин сообщил, что в феврале средняя цена нефти Urals составила $49,56 за баррель, практически не изменившись с января. На этом фоне мартовские объемы продаж юаней в рамках бюджетного правила вряд ли будут существенно ниже февральских (160 млрд руб.). В результате завтрашний анонс объемов продаж валюты от Минфина может оказать рублю поддержку", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного подросли в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 7,73% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились относительно среды, оставшись на уровнях 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.