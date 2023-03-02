Акции Tesla будут под давлением в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Акции Tesla будут под давлением в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Руководство Tesla провело в среду "День инвестора", представив презентацию под названием "Генеральный план, часть 3". В ней были отражены миссия компании и подробности относительно того, как она снижает затраты и решает различные конструкторские и инженерные задачи. Акции Tesla по итогам торгов в среду упали в стоимости более чем на 5%. Мы разделяем пессимизм инвесторов и также скептически относимся к долгосрочным планам компании, считая, что акции Tesla будут под давлением в краткосрочной перспективе", - пишет аналитик Сергей Вахрамеев.

"Мы закладываем в нашу DCF-модель общую сумму инвестиций Tesla в 2023- 2030 гг в районе $95 млрд; озвученная менеджментом сумма в 1,5 раза выше, что заставляет нас думать о чрезмерной оптимистичности наших консервативных прогнозов", - добавляет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.