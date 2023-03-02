"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Li Auto с целью $28

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Li Auto Inc. с целью $28 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,29%, стоп-приказ: $22,75, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что выручка Li Auto в IV квартале 2022 года выросла на 66%. Компания показала хорошие темпы прироста продаж машин. В I квартале 2023 года компания ожидает увеличение поставок автомобилей - бизнес продолжает стремительно расти.

"С технической точки зрения цена откатилась к уровню, который ранее был пробит вверх в рамках локального восходящего тренда. Свечи от 27.02 и 28.02 образовали формацию "Внутренний бар" (одна свеча внутри другой). Цена пробила эту формацию вверх, что можно расценивать как подтверждающий сигнал. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $22,75 риск на портфель составит 0,71%. Соотношение прибыль/риск составляет 2 к 1", - указывают аналитики инвесткомпании.

Li Auto Inc. - китайский холдинг, дочерние предприятия которого проектируют, разрабатывают, производят и реализуют электромобили-кроссоверы.

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