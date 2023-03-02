Рубль, скорее всего, вернется к отметке 72 руб./$1 к концу 1К23 - SberCIB

Рубль, скорее всего, вернется к отметке 72 руб./$1 к концу 1К23 и будет в держаться вблизи 70 руб./$1 до конца года, считают аналитики SberCIB Investment Research.

По их мнению, в долгосрочной перспективе поддерживать рубль и ограничивать его волатильность будут следующие факторы:

- Повышение глобальных цен на нефть благодаря ускорению роста экономики КНР. К концу года Brent может подорожать до $91/барр.

- Сокращение дисконтов на российскую нефть на фоне перестройки логистических цепочек.

- Бюджетное правило. Если объемы нефтегазового экспорта России сократятся, Минфин увеличит продажи валюты.

- Инфляционное таргетирование со стороны Банка России. На фоне умеренной инфляции реальные процентные ставки останутся положительными, что будет поддерживать рубль.

"Минфин оценивает равновесный курс USD/RUB с учетом бюджетного правила на уровне не выше 85 руб./$1 даже при сценарии снижения котировок Urals до $30/барр. Вероятность, что рубль будет слабее, чем 85 руб./$1, невелика даже при более негативном развитии событий", - прогнозируют эксперты инвестбанка.

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