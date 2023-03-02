Акции НЛМК привлекательны для покупок на текущих уровнях - "Солид Брокер"

Акции "Новолипецкого металлургического комбината" ("НЛМК") привлекательны для покупок на текущих уровнях, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Экспортные цены на российскую стальную квадратную заготовку выросли с начала февраля 2023 года на $40/т. Средняя цена за неделю 20-26 февраля достигла $590/т на базисе FOB Черное море, - отмечают эксперты. - Вполне вероятно, что мы находимся в начале нового экономического цикла, драйвером роста которого выступят страны Азии и другие партнёры России, в том числе Турция. Сейчас потребность в стали в Турции значительно выросла после землетрясения, что и спровоцировало рост цен. Тем не менее, например, представители "Северстали" считают, что цены ближе к середине года нормализуются".

Так или иначе, текущий курс доллара, на взгляд аналитиков "Солид Брокер", способствует поддержанию высоких рублевых цен, а уход из РФ импортных поставщиков металла открывает возможности для роста производства отечественным металлургам. Эксперты по-прежнему считают, что сейчас хорошее время для покупок акций металлургов, в частности "НЛМК", как компании с меньшими экспортными проблемами.

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