"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Paramount до $27,6

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Paramount Global класса "B" с $23,4 до $27,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 28% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Сервис Paramount+ представил в целом нейтральную отчетность, при этом фактический приток подписчиков безусловно выглядит впечатляющим, и с учетом географической экспансии в 2023 году стриминговый сервис компании, вероятно, продолжит увеличивать их базу высокими темпами, что вместе с ростом стоимости подписки должно положительно сказаться на выручке. Тем не менее сокращение мирового рынка ТВ-рекламы и давление на чистую прибыль будут преградами для роста цены акций в ближайшее время. Однако мы полагаем, что бумаги остаются недооцененными, так как торгуются по мультипликатору EV/S больше чем на одно стандартное отклонение ниже исторического среднего уровня", - пишут аналитики в обзоре.

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