Новые бонды "Азбуки вкуса" серии БО-П02 могут быть интересны к покупке - "КИТ Финанс Брокер"

Новый выпуск 10-летних облигаций "Азбуки вкуса" серии БО-П02 может быть интересен к покупке, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Азбука вкуса" разместит выпуск 10-летних облигаций серии БО-П02 с 2-летней офертой объемом до 2 млрд рублей со ставкой 1-го купона на уровне 10,25% годовых (в расчете на одну бумагу - 25,55 руб.). Ставке соответствует доходность к оферте в размере 10,65% годовых, купоны квартальные. Начало технического размещения бумаг на бирже запланировано на 3 марта 2023 года. Учитывая доходность к оферте, по сравнению с пятилетними ОФЗ, выпуск может быть интересен к покупке", - отмечают эксперты в комментарии инвесткомпании.

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