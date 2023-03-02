Вероятен рост волатильности на рынке акций США в ближайшие сессии - БКС Экспресс

Вероятен рост волатильности на американском фондовом рынке в ближайшие сессии, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Основные фондовые индексы США по итогам сессии в среду вновь понесли потери, а бенчмарк широкого рынка акций S&P 500 закрылся на критически важной отметке, ниже которой рынок вновь возвращается в русло нисходящего тренда. При негативном исходе (закрепление индекса под 3950 пунктами) предыдущий рост рынка будет стерт, а оптимистичные технические сигналы начала года развернутся уже в обратную сторону. Такой риск мы рассматривали на самом пике S&P 500. Расчетная планка 4200 пунктов так и осталась нетронутой. Очевидно, в ближайшие сессии вырастет волатильность, поскольку сопротивление "быков" и "медведей" возрастет", - пишет аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.