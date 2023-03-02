"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции Яндекса с прогнозной ценой 2743 руб

"Открытие Инвестиции" рекомендует покупать акции "Яндекса" с прогнозной стоимостью 2743 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 38,1% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

"В настоящее время в периметр "Яндекса" входят более 90 различных сервисов, большинство из которых развивается достаточно динамично. Компания является лидером на рынке такси и в сегменте доставки, тогда как "Яндекс.Маркет" входит в топ-4 на быстрорастущем рынке электронной коммерции в РФ. Доминирующие позиционирование эмитента на ряде перспективных направлений и традиционно мощная IT-команда создают отличную базу для дальнейшего масштабирования бизнеса компании и активного развития экосистемы", - указывают эксперты.

Обращают внимание аналитики и на возможные риски:

- Усугубление геополитических рисков в среднесрочной перспективе может оказать сильное негативное воздействие на российский фондовый рынок в целом и акции "Яндекса" в частности.

- Затяжная рецессия в российской экономике может привести к дальнейшему сокращению рекламных бюджетов, что в конечном итоге негативно скажется на рекламном бизнесе эмитента.

- Рост конкуренции в сфере такси, электронной коммерции и доставке продуктов в перспективе может негативно сказаться как на темпах роста выручки компании, так и на маржинальности его бизнеса.

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