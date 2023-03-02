Рынок акций РФ утром консолидируется у 2280п по индексу МосБиржи, поддержку оказывает ослабление рубля

Москва. 2 марта. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов с мировых площадок, где негативным фактором выступают сохраняющиеся ожидания ужесточения монетарной политики Федрезервом США. Индекс МосБиржи держится в районе 2280 пунктов за счет ослабления рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2279,49 пункта (-0,01%), индекс РТС - 950,1 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар вырос до 75,49 рубля (+0,34 рубля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,1%).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", российский индекс МосБиржи уже точно идет к покорению уровня 2300 пунктов. Пока сил у локальных покупателей достаточно - каждый день выстреливает вверх один из "тяжеловесов". Вероятно, отсутствие плохих новостей на локальном рынке трактуется как хорошая новость, поэтому позитив среди менее ликвидных акций на рынке может также сохраниться. В США индексы, вероятно, останутся в волатильной консолидации, пока не наступит ясность по ставке ФРС.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС находятся у сопротивлений 2290 и 960 пунктов соответственно.

Индикатор МосБиржи сохраняет импульс к краткосрочному росту, но, вероятно, подождет с пробоем психологически важного уровня 2300 пунктов до улучшения внешнего фона и поступления значимых корпоративных новостей. Ближайшая поддержка расположена на 2255 пунктах.

Инвесторы ожидают новостей по возможным дивидендам "ФосАгро" (MOEX: PHOR) за весь 2022 год и операционных результатов "Мосбиржи" за февраль, а за рубежом - новостей по потребительской инфляции еврозоны и настрою ЕЦБ на предыдущем заседании. Как на российских, так и на мировых площадках присутствует некоторая доля тревожности ввиду неопределенности перспектив развития глобальной экономики, отмечает аналитик.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отмечает, что внешний фон утром в четверг можно назвать слабо негативным: азиатские рынки преимущественно снижаются, нефть торгуется стабильно; новостной фон по Китаю позитивный, но вопросы геополитики его портят.

Днем будут опубликованы данные по инфляции еврозоны, которые способны существенно повлиять на настроения инвесторов. Инфляция в Испании, Франции и Германии ускоряется, а значит, ЕЦБ придется действовать более агрессивно. Соответственно, рынки могут готовиться к более высоким ставкам. В России рынок акций может немного снизиться, так как прямых поводов для оптимизма нет, а рост с начала недели уже довольно солидный, что подталкивает игроков к фиксации прибыли, полагает эксперт.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что взлет акций "Газпрома" накануне может быть предвестником коррекции.

Индекс МосБиржи почти достиг максимальных значений текущего года, находясь в зоне сильного сопротивления 2250-2280 пунктов. Пробой этого диапазона откроет дорогу на движение в район 2400 пунктов. Однако перекупленность рынка высока. Внешних поводов для продолжения роста в четверг нет. Также стоит вспомнить старую примету, что очень часто в конце восходящего тренда резко и без причин взлетает "Газпром" (MOEX: GAZP). Так что в четверг не исключен коррекционный откат рынка акций РФ, считает Антонов.

В США индексы акций накануне показали смешанную динамику: подрос Dow Jones (+0,02%), но откатились до минимумов с января S&P 500 (-0,5%) и Nasdaq (-0,7%). Трейдеры оценивали статданные по экономике США, очередные "ястребиные" заявления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также отчетность компаний, в том числе сразу нескольких ритейлеров.

Несмотря на охлаждение экономики США, а также сигналы снижения ценового давления, время для смены курса американским ЦБ еще не пришло, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик.

В статье Бостика, опубликованной в среду на сайте ФРБ Атланты, говорится, что Федрезерву, по его мнению, необходимо продолжать подъем базовой процентной ставки, пока она не достигнет 5-5,25% годовых, при этом центробанку необходимо будет удерживать диапазон ставки на этом уровне в течение значительной части 2024 года.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил на мероприятии в Южной Дакоте в среду, что пока не принял решения о том, насколько существенным должно быть повышение ставки ФРС в марте - 25 базисных пунктов (б.п.) или 50 б.п.

По его словам, в декабре он прогнозировал, что предельным уровнем ставки в рамках текущего цикла должно стать значение в 5,4%, однако в настоящее время склоняется к повышению своей оценки.

В Азии в четверг также отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,06%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,9%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,3-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).

На нефтяном рынке цены утром в четверг приостановили рост, подогретый накануне статистикой о запасах топлива в США. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $84,14 за баррель (-0,2% и +1% в среду), апрельская цена WTI - $77,49 за баррель (-0,3% и +0,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей (ожидался рост на 1,9 млн), запасы бензина снизились на 874 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1 млн).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 300 тыс. баррелей.

Поддержку рынку оказывают планы России по сокращению добычи и экспорта нефти, сообщает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+22,9%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+15,2% и +25,4% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+7,9%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+7,4%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6,7%).

Подешевели акции ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-9,8%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-9,3%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-7,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,2%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,1 млрд рублей (из них 2,5 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,6 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 850 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").