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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Etsy
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02 марта 2023 года 11:27
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Etsy
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "держать" для акций онлайн-маркетплейса товаров ручной работы и винтажа Etsy Inc. по результатам отчетности эмитента за четвертый квартал 2022 года, сообщается в обзоре аналитиков. "Инвесторы стали более консервативны в оценках из-за ухудшения макроконъюнктуры. Скорее всего, мы наблюдаем сдвиг в базе инвесторов эмитента - теперь это в меньшей степени те, кто выбирает стратегии активного роста, и в большей степени сторонники бумаг роста по разумной цене, склонные к более консервативным оценкам. Считаем, что катализатором к пересмотру рекомендации будет появление консервативного фундаментального сценария, который Etsy будет легко реализовать. Самый главный для нас вопрос заключается в том, насколько быстро компания сможет наращивать EPS в годовом выражении в следующие пять лет", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ETSY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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